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Рэтклифф инвестирует в МЮ 245 миллионов евро после покупки акций клуба

Англия

Фанаты "Манчестер Юнайтед" счастливы

Рэтклифф инвестирует в МЮ 245 миллионов евро после покупки акций клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Миллиардер Джим Рэтклифф собирается инвестировать в клуб 245 миллионов фунтов, после покупки миноритарного пакета акций клуба, сообщает Sky Sports. Средства, скорее всего, будут вложены в инфраструктуру.

Рэтклифф не отказался от идеи покупки 25% акций "Манчестер Юнайтед", владелец компании Ineos все ещё близок к сделке, которая будет первым шагом на пути к поглощению им клуба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" собирается подписать зимой ещё одного нападающего, чтобы снять ответственность с Расмуса Хейлунда. При этом, в клубе уже начинают рассматривать альтернативы на смену Эрику тен Хагу.

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Источник:
sky.com
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