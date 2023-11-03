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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Красным дьяволам" пора побеждать, кризис затянулся

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На этой неделе "Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение, на этот раз против "Ньюкасла" в рамках Кубка Английской Лиги. Игровой кризис команды Эрика тен Хага тянется уже давно, но теперь игровой кризис перерос и в кризис результатов.

Матч против "Фулхэма" — это шанс для манкунианцев наконец вернуться на победный путь, но способны ли они это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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