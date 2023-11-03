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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Красным дьяволам" пора побеждать, кризис затянулся
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе "Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение, на этот раз против "Ньюкасла" в рамках Кубка Английской Лиги. Игровой кризис команды Эрика тен Хага тянется уже давно, но теперь игровой кризис перерос и в кризис результатов.
Матч против "Фулхэма" — это шанс для манкунианцев наконец вернуться на победный путь, но способны ли они это сделать?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.