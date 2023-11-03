Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе "Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение, на этот раз против "Ньюкасла" в рамках Кубка Английской Лиги. Игровой кризис команды Эрика тен Хага тянется уже давно, но теперь игровой кризис перерос и в кризис результатов.

Матч против "Фулхэма" — это шанс для манкунианцев наконец вернуться на победный путь, но способны ли они это сделать?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.

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