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Рафаэль Варан планирует перейти в клуб Саудовской Аравии

Англия
Обновлено

Варан рассматривает переход в Аль-Наср

Рафаэль Варан планирует перейти в клуб Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/goal

UA-Футбол
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Новина українською

Рафаэль Варан планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Football Transfers, футбольный клуб "Аль-Наср" контактировал с защитником сборной Франции прошлым трансферным окном, но тогда игрок и клуб не пришли к соглашению. Сейчас же, после тяжелого начала сезона, Рафаэль Варан больше склонен к переходу в "Аль-Наср" в ближайшее время.

Напомним, Варан начал выступать за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, контракт рассчитан до июля 2025 года.

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Источник:
FootballTransfers
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