Рафаэль Варан планирует перейти в клуб Саудовской Аравии

Рафаэль Варан планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Football Transfers, футбольный клуб "Аль-Наср" контактировал с защитником сборной Франции прошлым трансферным окном, но тогда игрок и клуб не пришли к соглашению. Сейчас же, после тяжелого начала сезона, Рафаэль Варан больше склонен к переходу в "Аль-Наср" в ближайшее время.

Напомним, Варан начал выступать за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, контракт рассчитан до июля 2025 года.