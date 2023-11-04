Эрик тен Хаг: Мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию

Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага о давлении в его сторону:

"Давление - это часть футбола, иногда нам нужно расслабиться, чтобы получить энергию, сейчас я работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, я думаю, как мне правильно получить энергию. Слухи о недовольстве в "Манчестер Юнайтед" будут всегда, мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию".