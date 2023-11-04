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Эрик тен Хаг: Мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию

Англия
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Эрик тен Хаг о ситуации внутри МЮ

Эрик тен Хаг: Мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага о давлении в его сторону:

"Давление - это часть футбола, иногда нам нужно расслабиться, чтобы получить энергию, сейчас я работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, я думаю, как мне правильно получить энергию. Слухи о недовольстве в "Манчестер Юнайтед" будут всегда, мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет у "Фулхэма" в 14:30.

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