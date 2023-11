Эрик тен Хаг: Мы вместе с игроками в борьбе, мы обязательно исправим ситуацию

Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарий главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага о давлении в его сторону:

???? Ten Hag replies to rumors of Man Utd players unhappy: “We’re together in a fight, we will come through it. We will put it right and in the end, it is about the end result”.



“When the players are returning from injury, we will play better and the performances will be better”. pic.twitter.com/DzersCNtkL