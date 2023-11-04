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Манчестер Сити - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч Забарного против чемпиона – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images

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В прошлом туре “Борнмут” впервые победил в новом сезоне, обыграв на своем поле “Бернли”. Однако продлить победную серию команде Ильи Забарного будет очень непросто – “Борнмут” играть на выезде с одним из лидеров АПЛ “Манчестер Сити”.

Чемпионат Англии, 11-й тур

4 ноября 2023. Манчестер, "Эттихад"

"Манчестер Сити" 17:00 "Борнмут"

Телетрансляция – Setanta Sports

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