Миколенко и Забарный – в старте своих команд на матчи 11-го тура АПЛ

В субботу, в 11 туре чемпионата Англии, состоятся два матча с участием украинских легионеров.

Виталий Миколенко – в стартовом составе "Эвертона" на игру с "Брайтоном", а Илья Забарный будет противостоять "Манчестер Сити" вместе с "Борнмутом". Стартовый свисток обоих поединков прозвучит в 17:00.

Также с первых минут будет играть Назарий Русин за "Сандерленд" в Чемпионшипе. Он попытается забить в ворота "Свонси". Начало матча в 17.00.