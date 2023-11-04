Англия
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Миколенко и Забарный – в старте своих команд на матчи 11-го тура АПЛ
Наблюдаем за украинцами
Фото: afcb.co.uk
В субботу, в 11 туре чемпионата Англии, состоятся два матча с участием украинских легионеров.
Виталий Миколенко – в стартовом составе "Эвертона" на игру с "Брайтоном", а Илья Забарный будет противостоять "Манчестер Сити" вместе с "Борнмутом". Стартовый свисток обоих поединков прозвучит в 17:00.
Также с первых минут будет играть Назарий Русин за "Сандерленд" в Чемпионшипе. Он попытается забить в ворота "Свонси". Начало матча в 17.00.
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