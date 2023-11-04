Эрлинг Холанд получил повреждение в матче против Борнмута

Эрлинг Холанд был заменен в матче "Манчестер Сити" - "Борнмут" после того, как получил повреждение. Сообщается, что форвард хромал, уходя на перерыв. EPL Injury Table сообщает, что у форварда мышечный спазм.

Несмотря на замену главного форварда команды, горожане разгромили оппонентов со счетом 6:1. Илья Забарный провел полный матч и не смог помешать футболистам синих совершить разгром.

Следующая игра "Сити" пройдет во вторник, 7 ноября. Подопечные Пепа Гвардиолы встретятся с "Янг Бойз" в рамках Лиги Чемпионов