АПЛ. Ньюкасл – Арсенал 1:0. По сорокам из пушки не попадешь

Матч между двумя мощными тренерскими коллективами никогда не может быть скучным, даже если он завершается с нулевой ничьей. Встреча между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" не завершилась без голов, но поверьте, даже без них это все равно был бы спектакль высокого уровня.

Так чем нас сегодня порадовали команды Эдди Гау и Микеля Артеты? Сразу отмечу, что чуть ли не весь первый тайм прошел под контролем "канониров", но их контроль ограничивался слабыми попытками пробить из-за пределов штрафной площадки. То есть они даже не пытались разыграть атаки до штрафной площадки и стопроцентных моментов для ударов. При первой возможности "Арсенал" расстреливал ворота Ника Поупа, впрочем львиная часть этих попыток была просто заблокирована, поэтому и какие-то опасные моменты со стороны лондонцев вспомнить трудно.

Среди отдельных исполнителей хочется отметить Деклана Райса, который неоднократно перехватывал передачи "сорок" и активно поддерживал атаки, сегодня бывший капитан "Вест Хэма" успевал всюду. Также привычно активным на своем фланге был Букайо Сака. Ну и Такехиро Томиясу, который вытеснил Александра Зинченко, также был чрезвычайно активным и регулярно подключался к атакам, выполняя роль едва ли не бокс-ту-бокса (по крайней мере, следя за его перемещениями, могло сложиться такое впечатление).

А вот "Ньюкасл", в отличие от гостей, куда рациональнее использовал свое владение мячом. Когда они получали круглого, то не перепасовывались в центре в поиске какого-то момента, в том числе и из-за прессинга соперника, они сразу мчались вперед в поисках опасности. Едва ли не первый опасный момент в матче состоялся только на 28-й минуте, когда Каллум Уилсон после суматохи в штрафной площадке пробил чуть выше ворот.

На 37-й минуте противостояние перешло на совсем другой зажигательный уровень, ведь в неосторожный подкат полетел Кай Хаверц. Да, фол тянул лишь на желтую, в динамике все выглядело страшнее, чем на повторе, но сама идей пойти в такой подкат была не очень умной. Это разожгло страсти на поле до показателей, которых нет на шкале Цельсия. Иногда могло показаться, что команды хотели драться, а не играть в футбол. На второй тайм все же команды немного остыли.

А во втором тайме мы увидели результаты интересных тренерских решений от Эдди Гау. Он решил выпустить на поле Уиллока и Мерфи, тем самым Энтони Гордон перешел на позицию центрального нападающего. Сначала могло показаться, что решение достаточно спорное, но именно там Энтони открыл счет во встрече. Все началось с того, что Уиллок достал мяч на углу поля, после просмотра ВАР было подтверждено, что мяч не пересек линию, затем последовала подача от Джо, после которой неуклюже сыграл Рая, не дотянувшись до круглого. После борьбы между Габриэлом и Жоэлинтоном мяч отскочил к Гордону, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей.

После пропущенного гола Артета выпустил на поле Александра Зинченко, который должен был помочь при контроле мяча и начале атак в качестве плеймейкера. Но сама идея финального нашествия команды Артеты была точно такой же, как и тактика наступления по ходу всей игры. Это не классический поиск возможностей для разрыва защитной линии, это были простые подачи в штрафную площадь с надеждой, что кто-то зацепится, а также удары издали. Однако никто не зацепился: ни подопечные Артеты за мяч, чем команда в целом за хоть какие-то зачетные очки.

Пока не сыграли "Ливерпуль" и "Астон Вилла", "канониры" остаются на третьем месте. А "Ньюкасл" вернулся на шестое место, до топ-4 рукой подать. "Сороки" может и уставшие от участия в Лиге Чемпионов и обескровленности из-за травм и дисквалификаций, но свой класс сохраняют, это не может не вызывать уважения.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

Гол: Гордон (64)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Ливраменто, 46) — Гимараэс, Лонгстафф, Жоэлинтон — Альмирон (Мерфи, 63, Ритчи, 79), Уилсон (Уиллок, 63), Гордон

"Арсенал": Рая — Уайт (Зинченко, 74), Салиба, Габриэл, Томиясу — Райс, Жоржиньо (Виейра, 80), Хаверц — Сака, Нкетиа (Троссард, 80), Мартинелли

Предупреждения: Гордон (37), Лонгстафф (38), Шер (39), Гимараес (88), Ливраменто (90+1) — Хаверц (37)