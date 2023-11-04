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Зинченко вышел на поле спасать Арсенал – Ньюкасл ведет в матче с канонирами
Артета надеется на помощь украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле в игре с "Ньюкаслом" на 73-й минуте. Место Александра на скамейке для запасных занял Бен Уайт.
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На данный момент "Арсенал" уступает "сорокам" 0:1 после спорного гола Гордона.
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 21:40
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