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Зинченко вышел на поле спасать Арсенал – Ньюкасл ведет в матче с канонирами

Англия
Обновлено

Артета надеется на помощь украинца

Зинченко вышел на поле спасать Арсенал – Ньюкасл ведет в матче с канонирами

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле в игре с "Ньюкаслом" на 73-й минуте. Место Александра на скамейке для запасных занял Бен Уайт.

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На данный момент "Арсенал" уступает "сорокам" 0:1 после спорного гола Гордона.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 21:40
защитник Зина идёт спасать Арсенал --ну и клоуны рассмешили
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.11.2023 в 21:40
защитник Зина идёт спасать Арсенал --ну и клоуны рассмешили
Ответить
0
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