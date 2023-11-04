И без Холанда могут громить. Манчестер Сити - Борнмут 6:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Гвардиолы не оставили шанса команде Ильи Забарного. Шесть голов в ворота гостей, в пяти из которых принял участие новичок "горожан" Жереми Доку. На счету вингера гол и четыре ассиста. После первого тайма заменили Эрлинга Холанда, который получил повреждение .

"Сити" поднялись на первую строчку в чемпионате с 27-а баллами, но у "шпор" есть матч в запасе. "Борнмут" идет над зоной вылета имея в активе 6 очков.