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И без Холанда могут громить. Манчестер Сити - Борнмут 6:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Борнмут ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Подопечные Гвардиолы не оставили шанса команде Ильи Забарного. Шесть голов в ворота гостей, в пяти из которых принял участие новичок "горожан" Жереми Доку. На счету вингера гол и четыре ассиста. После первого тайма заменили Эрлинга Холанда, который
"Сити" поднялись на первую строчку в чемпионате с 27-а баллами, но у "шпор" есть матч в запасе. "Борнмут" идет над зоной вылета имея в активе 6 очков.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Голы: Доку (30), Силва (33, 84), Аканджи (37), Фоден (64), Аке (88) - Синистерра (74)