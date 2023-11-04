Артета – о голе Ньюкасла: Мне стыдно за АПЛ. Это позор

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взбешен засчитанным голом "Ньюкасла" в ворота его команды. Само взятие ворот Гордона стало решающим в этой игре, которую "Арсенал" проиграл 1:0.

"Что касается этого гола..., в Премьер-лиге... Эта лига, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор, и здесь слишком многое поставлено на карту. Мы стараемся делать невероятные вещи и каждую неделю быть на самом высоком уровне. Когда мы недостаточно хороши, я поднимаю руки и беру на себя ответственность. Результат далеко не на том уровне, какой должна иметь эта лига, и то, как эта лига соревнуется. Это недостаточно хорошо. Мне стыдно быть частью этого".