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Артета – о голе Ньюкасла: Мне стыдно за АПЛ. Это позор

Англия
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Коуч канониров очень злой

Артета – о голе Ньюкасла: Мне стыдно за АПЛ. Это позор

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взбешен засчитанным голом "Ньюкасла" в ворота его команды. Само взятие ворот Гордона стало решающим в этой игре, которую "Арсенал" проиграл 1:0.

"Что касается этого гола..., в Премьер-лиге... Эта лига, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор, и здесь слишком многое поставлено на карту. Мы стараемся делать невероятные вещи и каждую неделю быть на самом высоком уровне. Когда мы недостаточно хороши, я поднимаю руки и беру на себя ответственность. Результат далеко не на том уровне, какой должна иметь эта лига, и то, как эта лига соревнуется. Это недостаточно хорошо. Мне стыдно быть частью этого".

Артета – о голе Ньюкасла: Мне стыдно за АПЛ. Это позор - изображение 1

Это было первое поражение лондонцев в АПЛ в этом сезоне. Пока они третьи в таблице, отстают от лидера на 3 очка.

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Источник:
BBC
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.11.2023 в 23:22
Дааа...это какой-то позор...букмекеры заказывают результат ...
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.11.2023 в 23:22
Дааа...это какой-то позор...букмекеры заказывают результат ...
Ответить
0
0

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