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Стоило ли засчитывать гол? Ньюкасл - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
Обновлено

Ньюкасл - Арсенал ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Стоило ли засчитывать гол? Ньюкасл - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: premierleague.com

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"Канониры" уступают "сорокам" на выезде. Результат решил скандальный гол в матче, автором которого стал Гордон. После игры наставник "Арсенала" остро высказался по поводу этого инцидента.

После поражения "канониры" занимают 3-ю строчку в чемпионате, "Ньюкасл" идет шестым.

АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Ньюкасл" - "Арсенал" 1:0
Гол: Гордон (64)

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