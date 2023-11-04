Стоило ли засчитывать гол? Ньюкасл - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

"Канониры" уступают "сорокам" на выезде. Результат решил скандальный гол в матче, автором которого стал Гордон. После игры наставник "Арсенала" остро высказался по поводу этого инцидента.

После поражения "канониры" занимают 3-ю строчку в чемпионате, "Ньюкасл" идет шестым.