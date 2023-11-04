Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стоило ли засчитывать гол? Ньюкасл - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола
Ньюкасл - Арсенал ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Канониры" уступают "сорокам" на выезде. Результат решил скандальный гол в матче, автором которого стал Гордон. После игры наставник "Арсенала" остро
После поражения "канониры" занимают 3-ю строчку в чемпионате, "Ньюкасл" идет шестым.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Гол: Гордон (64)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн