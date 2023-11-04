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Тоттенхэм – единственная команда, которая не проигрывала в АПЛ этого сезона
Потрясающее начало сезона от шпор
Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"
Сегодня "Арсенал" в скандальном матче уступил "Ньюкаслу". Это поражение стало для них первым в сезоне в рамках чемпионата.
Таким образом, "Тоттенхэм" остался единственным коллективом, которого пока никто не может преодолеть в АПЛ.
And then there was one…— Premier League (@premierleague) November 4, 2023
☝️ @SpursOfficial pic.twitter.com/vkBg89HmYe
В 10 матчах "шпоры" одержали 8 побед и дважды сыграли вничью. Следующий матч они проведут 6 ноября против "Челси". Начало в 22:00.
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