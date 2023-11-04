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Тоттенхэм – единственная команда, которая не проигрывала в АПЛ этого сезона

Англия

Потрясающее начало сезона от шпор

Тоттенхэм – единственная команда, которая не проигрывала в АПЛ этого сезона

Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня "Арсенал" в скандальном матче уступил "Ньюкаслу". Это поражение стало для них первым в сезоне в рамках чемпионата.

Таким образом, "Тоттенхэм" остался единственным коллективом, которого пока никто не может преодолеть в АПЛ.

В 10 матчах "шпоры" одержали 8 побед и дважды сыграли вничью. Следующий матч они проведут 6 ноября против "Челси". Начало в 22:00.

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