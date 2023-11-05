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Главный тренер Ньюкасла Эдди Гау подвел итоги скандального матча с Арсеналом
Эдди Гау прокомментировал игру с Арсеналом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" - Эдди Хау прокомментировал скандальную победу над "Арсеналом" 1:0.
"Тяжелый матч, важнейшая победа. Нужно отдать должное игрокам - они сегодня выложились полностью. Мы хорошо сыграли в обороне, нейтрализовали несколько атак "Арсенала". Сами проводили атаки и в итоге забили гол".
После этой игры "Ньюкасл" разместился на шестой позиции в турнирной строчке, а "Арсенал" - на третьей. Следующий матч "Ньюкасла" пройдет в Лиге чемпионов, 7 ноября, они встретятся с "Боруссией Дортмунд".
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