АПЛ. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0. Лучший голкипер мира растерялся посреди леса

Это была встреча двух команд, которые находятся в кардинально разных игровых формах. "Ноттингем Форест" не может выиграть в своих последних 6 матчах, правда надо отметить, что из этих 6 матчей было аж 4 ничьи и только 2 поражения. А что касается "Астон Виллы", то они не проигрывают в последних 6 матчах и среди них была только одна ничья. Предматчевые расклады сразу намекали на то, кто станет победителем, но футбол всегда находит чем удивить.

Подопечные Унаи Эмери не открещивались от своего классического стиля с высокой линией обороны, который постоянно приносит им результаты, но делает уязвимыми к контратакам, или просто быстрым атакам, когда соперник не попадается в офсайдную ловушку. Кроме того, "вилланы" явно ничего не знали о статистике, согласно которой "Ноттингем" является командой, которая забивает больше всего голов за первые 5 минут матча среди всех команд Премьер-лиги. Сегодня они сделали это уже в четвертый раз и 40% их голов в этом сезоне приходятся именно на первые 5 минут. Кстати, о голе.

Очень смело начали этот матч подопечные Стива Купера и пользовались высокой линией обороны соперника. После одной из таких быстрых атак Гарри Тоффоло отдал пас в центр перед штрафной площадкой, где набегал Ола Айна. Кажется, гости особо и не верили в то, что нигериец может хорошо приложиться, поэтому и не очень активно набегали его блокировать. А зря, точный удар в нижний угол не оставил шансов Мартинесу. 1:0.

Из шокового состояния "вилланы" вышли только в середину первого тайма, впрочем реальной опасности у ворот Влаходимоса не наблюдалось, несмотря на попытки от Уоткинса, Дзаньоло и Кеша. Больше бросались в глаза кинжальные выпады хозяев, которые хоть и также не завершались реальной опасностью, но выглядели гораздо более острыми.

В начале второй половины встречи "лесники" повторили прием с первым голом: передача от Тоффоло перед штрафной площадкой в центр, куда набегал Орел Мангала. Вблизи него соперников не было, а соответственно и накрывать было некому. Бельгиец пробил и этот удар Эмилиано Мартинес потянул... ну, так показалось на первый взгляд. После парирования от аргентинца круглый все же пересек линию ворот и это 2:0.

Далее хозяева поля очевидно сели в оборону, чтобы отстаивать счет, а "Вилла" помчалась искать варианты для того, чтобы вырвать хотя бы ничью. И в распоряжении подопечных Эмери для этого был практически весь второй тайм. Сказать, что гости действительно наиграли на то, чтобы сравнять счет, будет нечестно. Сегодня им катастрофически не хватало финального удара. Именно удара, ведь главных исполнителей регулярно выводили на великолепные позиции, но завершения не следовало. Хрестоматийная победа консервативного стиля, удачно воспользовавшегося слабостями своего соперника и, добыв результат, умело засушившего игру.

Эта победа поднимает "Ноттингем" на 12 строчку, они опережают "Челси", у которых завтра матч против "Тоттенхэма". А что касается "Астон Виллы", то это был их шанс залететь в топ-4, они им не воспользовались и остались пятыми.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Астон Вилла" 2:0

Голы: Айна (5), Мангала (47)

"Ноттингем Форест": Влаходимос — Айна (Уильямс, 87), Ниакате, Мурильо, Тоффоло (Орье, 71) — Сангаре, Мангала, Домингес (Йейтс, 87) — Гиббс-Уайт, Авонии (Данило, 82), Эланга

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Тилеманс, 59), Конса, Торрес, Динь — Макгинн, Камара (Карлос, 78), Луиз (Дендонкер, 86), Дзаньоло (Бэйли, 46) — Диаби, Уоткинс

Предупреждения: Данило (88) — Камара (64)