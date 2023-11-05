Арсенал требует срочно обратить внимание на стандарты судейства в АПЛ

Игра между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" еще долго будет обговариваться в футбольных кругах из-за скандального гола Гордона , который принес победу "сорокам".



"Арсенал" на своем сайте опубликовал заявление, в котором поддержал вчерашние эмоциональные комментарии тренера Микеля Артеты и призвал обратить внимание на качество судейства.

Футбольный клуб «Арсенал» искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после недопустимых ошибок судей и ошибок VAR в субботу вечером



Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и путешественников в Сент-Джеймс Парк



Премьер-лига – это лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, каждый из которых заслуживает лучшего. PGMOL должна срочно обратить внимание на стандарт судейства и сосредоточиться на действиях, отталкивающих всех нас от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений



Мы поддерживаем постоянные усилия главного арбитра Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которых требует наша лига.

"Арсенал" сейчас находится на 3 месте АПЛ с 24-ю очками. На первой строчке - "Манчестер Сити" с 27-ю баллами.