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Арсенал требует срочно обратить внимание на стандарты судейства в АПЛ

Англия
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Клуб опубликовал заявление по поводу вчерашнего скандала

Арсенал требует срочно обратить внимание на стандарты судейства в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Игра между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" еще долго будет обговариваться в футбольных кругах из-за скандального гола Гордона, который принес победу "сорокам".

"Арсенал" на своем сайте опубликовал заявление, в котором поддержал вчерашние эмоциональные комментарии тренера Микеля Артеты и призвал обратить внимание на качество судейства.

Футбольный клуб «Арсенал» искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после недопустимых ошибок судей и ошибок VAR в субботу вечером

Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и путешественников в Сент-Джеймс Парк

Премьер-лига – это лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, каждый из которых заслуживает лучшего. PGMOL должна срочно обратить внимание на стандарт судейства и сосредоточиться на действиях, отталкивающих всех нас от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений

Мы поддерживаем постоянные усилия главного арбитра Говарда Уэбба и будем рады совместной работе по достижению стандартов судейства мирового уровня, которых требует наша лига.

"Арсенал" сейчас находится на 3 месте АПЛ с 24-ю очками. На первой строчке - "Манчестер Сити" с 27-ю баллами.

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Источник:
Arsenal
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