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Два пушечных выстрела. Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Ноттингем Форест - Астон Вилла ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Два пушечных выстрела. Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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"Ноттингем Форест" вырывает победу в домашнем поединке против "Астон Виллы" и добывает важные три очка. Оба гола были забиты в начале таймов выстрелами из-за пределов штрафной площадки.

Хозяева, благодаря трем очкам, поднимаются на 12-ю строчку в чемпионате. Подопечные Эмери могли попасть в зону Лиги Чемпионов, но судьба решила иначе. Сейчас они пятые с 22-мя баллами.

АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)
"Ноттингем Форест" - "Астон Вилла" 2:0
Голы: Айна (5), Мангала (47)

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