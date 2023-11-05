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Два пушечных выстрела. Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0. Обзор матча и видео голов
Ноттингем Форест - Астон Вилла ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ноттингем Форест" вырывает победу в домашнем поединке против "Астон Виллы" и добывает важные три очка. Оба гола были забиты в начале таймов выстрелами из-за пределов штрафной площадки.
Хозяева, благодаря трем очкам, поднимаются на 12-ю строчку в чемпионате. Подопечные Эмери могли попасть в зону Лиги Чемпионов, но судьба решила иначе. Сейчас они пятые с 22-мя баллами.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)
Голы: Айна (5), Мангала (47)