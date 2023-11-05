Два пушечных выстрела. Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0. Обзор матча и видео голов

"Ноттингем Форест" вырывает победу в домашнем поединке против "Астон Виллы" и добывает важные три очка. Оба гола были забиты в начале таймов выстрелами из-за пределов штрафной площадки.

Хозяева, благодаря трем очкам, поднимаются на 12-ю строчку в чемпионате. Подопечные Эмери могли попасть в зону Лиги Чемпионов, но судьба решила иначе. Сейчас они пятые с 22-мя баллами.