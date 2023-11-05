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АПЛ. Лутон – Ливерпуль 1:1. Гости спаслись только в компенсированное время
"Шляпники" могли одержать историческую победу, но все испортил Диас
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 11 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
"Лутон Таун" – "Ливерпуль" 1:1
Гол: Чонг 80 – Диас 90+5
Лутон: Камински – Ошо, Локьер, Менги – Каборе, Баркли, Накамба, Таунсенд (Чонг 61), Даути – Моррис (Адебайо 75), Огбене (Браун 80)
Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Гомес (Цимикас 67) – Гравенберх (Луис Диас 84), Макаллистер, Собослай (Эллиот 66) – Салах, Нуньес, Жота (Гакпо 66)
Предупреждения: Накамба 44 – Макаллистер 54, Клопп 76 (вне поля)