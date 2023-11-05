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АПЛ. Лутон – Ливерпуль 1:1. Гости спаслись только в компенсированное время

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"Шляпники" могли одержать историческую победу, но все испортил Диас

АПЛ. Лутон – Ливерпуль 1:1. Гости спаслись только в компенсированное время

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 11 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Лутон Таун" – "Ливерпуль" 1:1

Гол: Чонг 80 – Диас 90+5

Лутон: Камински – Ошо, Локьер, Менги – Каборе, Баркли, Накамба, Таунсенд (Чонг 61), Даути – Моррис (Адебайо 75), Огбене (Браун 80)

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Гомес (Цимикас 67) – Гравенберх (Луис Диас 84), Макаллистер, Собослай (Эллиот 66) – Салах, Нуньес, Жота (Гакпо 66)

Предупреждения: Накамба 44 – Макаллистер 54, Клопп 76 (вне поля)

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