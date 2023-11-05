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Тоттенхэм - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Михаил Мудрик возвращается в состав, а Почеттино — на стадион бывшего клуба

Тоттенхэм - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Центральный поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги вынесли отдельно, на понедельник, чтобы хорошенько посмаковать главное блюдо. Смаковать почти наверняка будет что, поскольку это очень принципиальное противостояние, за которым хоть и не так много истории, но достаточно неприязни.

Маурисио Почеттино возвращается на стадион "Тоттенхэма", только теперь в качестве наставника команды-соперника. "Шпоры" в этом сезоне еще не проигрывали, изменит ли эту тенденцию "Челси" вместе с Михаилом Мудриком?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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