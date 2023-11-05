Тоттенхэм - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Центральный поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги вынесли отдельно, на понедельник, чтобы хорошенько посмаковать главное блюдо. Смаковать почти наверняка будет что, поскольку это очень принципиальное противостояние, за которым хоть и не так много истории, но достаточно неприязни.

Маурисио Почеттино возвращается на стадион "Тоттенхэма", только теперь в качестве наставника команды-соперника. "Шпоры" в этом сезоне еще не проигрывали, изменит ли эту тенденцию "Челси" вместе с Михаилом Мудриком?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 6 ноября.

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