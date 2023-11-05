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В шаге от поражения. Лутон Таун - Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия

Лутон Таун - Ливерпуль ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

В шаге от поражения. Лутон Таун - Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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"Ливерпуль" находился в шаге от поражения на выезде. Хозяева повели в счете на 80-й минуте, но усилиями Луиса Диаса смогли сравнять счет в дополнительное время.

Гол колумбийца стал 24-м и последним ударом "мерсисайдцев" в этом матче, а Дарвин Нуньес имел девять попыток, чтобы занести мяч в ворота.

Сейчас подопечные Клоппа идут третьими в турнирной таблице, "Лутон" благодаря полученному баллу вышли из зоны вылета и занимают 17-ю строчку.

Английская Премьер-лига, 11 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
"Лутон Таун" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Чонг 80 - Диас 90+5

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