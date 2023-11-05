В шаге от поражения. Лутон Таун - Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" находился в шаге от поражения на выезде. Хозяева повели в счете на 80-й минуте, но усилиями Луиса Диаса смогли сравнять счет в дополнительное время.

Гол колумбийца стал 24-м и последним ударом "мерсисайдцев" в этом матче, а Дарвин Нуньес имел девять попыток, чтобы занести мяч в ворота.

Сейчас подопечные Клоппа идут третьими в турнирной таблице, "Лутон" благодаря полученному баллу вышли из зоны вылета и занимают 17-ю строчку.