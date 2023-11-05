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В шаге от поражения. Лутон Таун - Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов
Лутон Таун - Ливерпуль ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ливерпуль" находился в шаге от поражения на выезде. Хозяева повели в счете на 80-й минуте, но усилиями Луиса Диаса смогли сравнять счет в дополнительное время.
Гол колумбийца стал 24-м и последним ударом "мерсисайдцев" в этом матче, а Дарвин Нуньес имел девять попыток, чтобы занести мяч в ворота.
Сейчас подопечные Клоппа идут третьими в турнирной таблице, "Лутон" благодаря полученному баллу вышли из зоны вылета и занимают 17-ю строчку.
Английская Премьер-лига, 11 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
Голы: Чонг 80 - Диас 90+5