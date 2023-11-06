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Майкл Оуэн: Поведение Артеты - единственный позорный момент матча с Ньюкаслом. Это вредит игре больше, чем любое неправильное решение

Англия

Оуэн осудил жалобы Микеля Артеты на судейство

Майкл Оуэн: Поведение Артеты - единственный позорный момент матча с Ньюкаслом. Это вредит игре больше, чем любое неправильное решение

Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен

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"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона - бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площадке "канониров" толкнул в спину защитника Габриэла, перед этим также мяч мог выйти за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда во время атаки "сорок".

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

После матча главный тренер "канониров" Микель Артета выразил недовольство решением арбитра: "Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае".

Впоследствии "Арсенал" поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: "Недопустимые ошибки. АПЛ - лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего".

Майкл Оуэн осудил жалобы Микеля Артеты и "Арсенала" на судейство.

"Матч "Ньюкасла" с "Арсеналом" был великолепным зрелищем. Две лучшие команды показали себя. Поведение Артеты было единственным "позорным" (как он выразился) моментом. Обычное явление, которое наносит игре больший вред, чем любое неправильное решение.

То, что клуб теперь опубликовал заявление с жалобами на уровень судейства, - это плохо и, к сожалению для "Арсенала", абсолютно недостойно", - написал бывший игрок "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "МЮ".

Читайте также Артета – о голе Ньюкасла: Мне стыдно за АПЛ. Это позор
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Арсенал (Лондон) Майкл Оуэн Микель Артета АПЛ Ньюкасл
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Источник:
Michael Owen
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.11.2023 в 10:50
Так усі помиляються і не можна з усього робити скандал... Утім там гол ЛІВИЙ наVARили. І це вже друга кричуща РЕЗУЛЬТАТИВНА помилка суддів АПЛ хоч пройшло лише чверть чемпіонату! PS Гвалт, то погано, але мовчати коли тобі відверто лізуть до кишені, теж не вихід. PSS Вболівальник Ліверпуля та красивого футболу Пепа
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
06.11.2023 в 10:50
Так усі помиляються і не можна з усього робити скандал... Утім там гол ЛІВИЙ наVARили. І це вже друга кричуща РЕЗУЛЬТАТИВНА помилка суддів АПЛ хоч пройшло лише чверть чемпіонату! PS Гвалт, то погано, але мовчати коли тобі відверто лізуть до кишені, теж не вихід. PSS Вболівальник Ліверпуля та красивого футболу Пепа
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