Майкл Оуэн: Поведение Артеты - единственный позорный момент матча с Ньюкаслом. Это вредит игре больше, чем любое неправильное решение

"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" в 11-м туре АПЛ. Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон, голевой пас записали на счет Жоэлинтона - бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площадке "канониров" толкнул в спину защитника Габриэла, перед этим также мяч мог выйти за боковую линию. Также ВАР проверял, не было ли офсайда во время атаки "сорок".

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

После матча главный тренер "канониров" Микель Артета выразил недовольство решением арбитра: "Как, черт возьми, его засчитали? Абсолютный позор. Есть вещи, которые не разрешены в футболе ни в Англии, ни в Китае".

Впоследствии "Арсенал" поддержал критику судейства со стороны Артеты в официальном заявлении: "Недопустимые ошибки. АПЛ - лучшая лига в мире, и она заслуживает лучшего".

Майкл Оуэн осудил жалобы Микеля Артеты и "Арсенала" на судейство.