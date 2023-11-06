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Манчестер Юнайтед готов продать Антони в зимнее трансферное окно

Англия

В английском клубе не заинтересованы в игроке

Манчестер Юнайтед готов продать Антони в зимнее трансферное окно

getty images

Новина українською
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони может покинуть английскую команду в зимнее трансферное окно.

По информации Mirror, руководство "МЮ" рассматривает продажу игрока или аренду из-за плохой игры бразильца в этом сезоне.

23-летний игрок является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". В 2022 году нападающий перешёл из "Аякса" и за это время принял участие в 55 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

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Манчестер Юнайтед Антони
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