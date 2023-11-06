Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов продать Антони в зимнее трансферное окно
В английском клубе не заинтересованы в игроке
getty images
Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони может покинуть английскую команду в зимнее трансферное окно.
По информации Mirror, руководство "МЮ" рассматривает продажу игрока или аренду из-за плохой игры бразильца в этом сезоне.
23-летний игрок является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". В 2022 году нападающий перешёл из "Аякса" и за это время принял участие в 55 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.11.2023
- Подарок Реала Жироне, поражение Черноморца, отставка Эдмара. Главные новости за 5 ноября
- Украинская феерия. Миколенко открывает счет в матче с Брайтоном
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн