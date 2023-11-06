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Тоттенхэм – Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Михаил Мудрик против лидера чемпионата – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм” остается единственной командой чемпионата Англии без поражений. В понедельник вечером серия "шпор" будет проверена бывшим тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и его "Челси".
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Чемпионат Англии, 11-й тур
6 ноября 2023. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
"Тоттенхэм" 22:00 "Челси"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Тоттенгем - ЧелсіСмотреть трансляцию
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