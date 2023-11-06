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Тоттенхэм – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шестого ноября в рамках 11-го тура АПЛ 2023/24 состоится лондонское дерби – "Тоттенхэм", остающийся единственной командой в этом чемпионате без поражений, в родных стенах будет принимать "Челси" вместе с нашим Михаилом Мудриком.
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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