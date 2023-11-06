  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия

Сколько дали правильных ответов?

Тоттенхэм – Челси: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Шестого ноября в рамках 11-го тура АПЛ 2023/24 состоится лондонское дерби – "Тоттенхэм", остающийся единственной командой в этом чемпионате без поражений, в родных стенах будет принимать "Челси" вместе с нашим Михаилом Мудриком.

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов продать Антони в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Возвращение Маурисио Почеттино. Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 06.11.2023
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде