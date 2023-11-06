Михаил Мудрик начнет матч с Тоттенхэмом со скамейки запасных

В понедельник, 6 ноября "Челси" и "Тоттенхэм" проведут между собой лондонское дерби в рамках 11-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Михаил Мудрик начнет матч со скамейки для запасных.

Напомним, что накануне Мудрик вернулся в общую группу "Челси" после мышечной травмы.