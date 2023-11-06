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Михаил Мудрик начнет матч с Тоттенхэмом со скамейки запасных
Футболист может выйти на замену
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 6 ноября "Челси" и "Тоттенхэм" проведут между собой лондонское дерби в рамках 11-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинец Михаил Мудрик начнет матч со скамейки для запасных.
Напомним, что накануне Мудрик вернулся в общую группу "Челси" после мышечной травмы.
Your Chelsea side for tonight! ????@ParimatchUK | #TotChe pic.twitter.com/9VPREfuvhR— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 6, 2023
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.11.2023 в 21:13
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