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Михаил Мудрик начнет матч с Тоттенхэмом со скамейки запасных

Англия

Футболист может выйти на замену

Михаил Мудрик начнет матч с Тоттенхэмом со скамейки запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 6 ноября "Челси" и "Тоттенхэм" проведут между собой лондонское дерби в рамках 11-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Михаил Мудрик начнет матч со скамейки для запасных.

Напомним, что накануне Мудрик вернулся в общую группу "Челси" после мышечной травмы.

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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.11.2023 в 21:13
Горєтокакоє
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.11.2023 в 21:13
Горєтокакоє
Ответить
0
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