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АПЛ. Тоттенхэм – Челси 1:4. Футбольное ВАРварство в Лондоне
Бедные "шпоры" играли почти весь второй тайм вдевятером и едва не вытащили ничью
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Тоттенхэм" — "Челси" 1:4
Голы: Кулусевски (6) — Палмер (35, с пенальти), Джексон (75, 90+4, 90+7)
*На 14 минуте был отменен гол Сона Хин Мина из-за офсайда
*На 21-й минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за игры рукой
*На 28-й минуте гол Мойзеса Кайседо был отменен из-за офсайда
*На 80-й минуте гол Эрика Дайера был отменен из-за офсайда
"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен (Роял, 45+1), Удоджи — Биссума, Сарр (Бентанкур, 61) — Кулусевски (Скипп, 61), Мэддисон (Хойбьерг, 45+1), Джонсон (Дайер, 34) — Сон
"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 77), Дисаси, Силва, Колвилл (Кукурелья, 46) — Кайседо, Фернандес (Мудрик, 57) — Палмер, Галлахер, Стерлинг (Угочукву, 90+1) — Джексон
Предупреждения: Удоджи (18), Сарр (45+10) — Джексон (45+10), Колвилл (45+10), Гюсто (86), Мудрик (89)
Удаления: Ромеро (33), Удоджи (55)
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