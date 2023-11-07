  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Тоттенхэм – Челси 1:4. Футбольное ВАРварство в Лондоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Тоттенхэм – Челси 1:4. Футбольное ВАРварство в Лондоне

Англия

Бедные "шпоры" играли почти весь второй тайм вдевятером и едва не вытащили ничью

АПЛ. Тоттенхэм – Челси 1:4. Футбольное ВАРварство в Лондоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Тоттенхэм" — "Челси" 1:4

Голы: Кулусевски (6) — Палмер (35, с пенальти), Джексон (75, 90+4, 90+7)

*На 14 минуте был отменен гол Сона Хин Мина из-за офсайда

*На 21-й минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за игры рукой

*На 28-й минуте гол Мойзеса Кайседо был отменен из-за офсайда

*На 80-й минуте гол Эрика Дайера был отменен из-за офсайда

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен (Роял, 45+1), Удоджи — Биссума, Сарр (Бентанкур, 61) — Кулусевски (Скипп, 61), Мэддисон (Хойбьерг, 45+1), Джонсон (Дайер, 34) — Сон

"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 77), Дисаси, Силва, Колвилл (Кукурелья, 46) — Кайседо, Фернандес (Мудрик, 57) — Палмер, Галлахер, Стерлинг (Угочукву, 90+1) — Джексон

Предупреждения: Удоджи (18), Сарр (45+10) — Джексон (45+10), Колвилл (45+10), Гюсто (86), Мудрик (89)

Удаления: Ромеро (33), Удоджи (55)

По теме
yellow-arrow
Мудрик вышел на замену в дерби Лондона. Тоттенхэм потерял двух игроков из-за красных карточек
yellow-arrow
Тоттенхэм – Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Михаил Мудрик начнет матч с Тоттенхэмом со скамейки запасных
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде