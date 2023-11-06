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Мудрик вышел на замену в дерби Лондона. Тоттенхэм потерял двух игроков из-за красных карточек
Два футболиста "шпор" была удалены
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 6 ноября проходит центральный поединок 11-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Тоттенхэмом" и "Челси". "Шпоры" принимают "синих" на своей домашней арене.
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Первыми счет открыли подопечные Постекоглу, отличился Кулусевский. У "Челси" на гол "шпор" результативно ответил Палмер. На 33-й минуте за грубый фол был удален центрбек "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, а в начале второй половины встречи вторую желтую получил хавбек хозяев Дестини Удоджи.
Маурисио Почеттино выпустил украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика на 58-й минуте вместо Энцо Фернандеса при счете 1:1 и численном перевесе гостей.
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