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Театр абсурда. Тоттенхэм - Челси 1:4. Обзор матча и видео голов
Видеообзор безумного матча английской Премьер-лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
До старта матча "Тоттенхэм" был единственной командой, которая не проигрывала в АПЛ, но в игре "Челси" команда Анже Постекоглу отдала сопернику все три очка. "Шпоры" забили первыми, но потом потеряли двух футболистов из-за травмы, еще двух – из-за удаления. Даже оставшись вдевятером "Тоттенхэм" играл смело, но все же не удержал ничью. Михаил Мудрик появился на поле на 58-й минуте и получил желтую карточку.
Чемпионат Англии, 11-й тур
Голы: Кулушевски 6 – Палмер 35 (пен.), Джексон 75, Джексон 90+4, Джексон 90+7
Удаления: Ромеро 33, Удоджи 55 (оба – "Тоттенхэм")
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