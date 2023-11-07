Форвард Челси Джексон - о первом хет-трике: Счастлив, что сделал это в крупнейшем клубе Англии

Форвард "Челси" Николас Джексон высказался после матча с "Тоттенхэмом" (4:1) в АПЛ.

"Я очень счастлив, ведь это было тяжелое время для всех в команде. Я счастлив, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я счастлив, что сделал это с крупнейшим клубом в Англии и во всем мире".

"Мне нужно постоянно совершенствоваться и работать еще больше. Мы все продолжаем работать. У "Тоттенхэма" потрясающий стадион и потрясающие болельщики, поэтому нам нужно было бороться, чтобы победить в этой игре".

"Было очень сложно, ведь соперник сегодня гнул свою линию на протяжении всего матча. Слава богу, мы имеем качественных игроков, которые умеют разрезать оборону одним пасом. Мы мечтали о победе в большой игре и наконец мы получили ее. Мы набираемся уверенности: пусть и медленно, но уверенно".