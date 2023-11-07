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Форвард Челси Джексон - о первом хет-трике: Счастлив, что сделал это в крупнейшем клубе Англии
Николас Джексон высказался о своем хет-трике
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Челси" Николас Джексон высказался после матча с "Тоттенхэмом" (4:1) в АПЛ.
"Я очень счастлив, ведь это было тяжелое время для всех в команде. Я счастлив, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я счастлив, что сделал это с крупнейшим клубом в Англии и во всем мире".
"Мне нужно постоянно совершенствоваться и работать еще больше. Мы все продолжаем работать. У "Тоттенхэма" потрясающий стадион и потрясающие болельщики, поэтому нам нужно было бороться, чтобы победить в этой игре".
"Было очень сложно, ведь соперник сегодня гнул свою линию на протяжении всего матча. Слава богу, мы имеем качественных игроков, которые умеют разрезать оборону одним пасом. Мы мечтали о победе в большой игре и наконец мы получили ее. Мы набираемся уверенности: пусть и медленно, но уверенно".
Напомним, что после 11-ти сыгранных матчей в АПЛ "Челси" идет на десятом месте турнирной таблицы.
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