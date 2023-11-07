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Постекоглу - о ВАР в матче с Челси: Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу
Тренер шпор высказался - об игре с Челси
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Анге Постекоглу отметил характер "Тоттенхэма", который играл с "Челси" вдевятером.
О поражении со счетом 1:4
"Сложно переварить такой матч. Игру почти невозможно анализировать, потому что казалось, что она выходила из-под контроля на большие отрезки. Я разочарован результатом, но по-настоящему горжусь футболистами. Они отдали все силы, и это тот позитив, который мы принимаем.
Несколько раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли.
Думаю, мы хорошо начали, забили великолепный гол и были в паре сантиметров от второго. Красная карточка повлияла на ход матча. Судьи хорошо рассмотрели эпизод, поэтому я вынужден принять его.
Мне показалось, что я просто стою и жду, когда что-нибудь произойдет, когда изучали повтор. И это ощущение часто повторялось по ходу игры.
Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол".
Об игре высоким блоком после двух удалений
"Вот такая у нас команда, друг, и такой она будет до тех пор, пока ее тренирую я.
Даже оставшись впятером, мы попытаемся добиться своего", - сказал главный тренер "Тоттенхэма".
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