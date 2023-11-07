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Почеттино: очень много тренеров хотели получить VAR, а теперь говорят, что это сложно
Почеттино высказался о VAR
fc chelsea
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о системе VAR в матчах английской Премьер-лиги.
"Очень многие тренеры хотели получить систему VAR. А теперь, когда она работает против них, они говорят: "Ох, нет, это позор, это так сложно". И я говорю не об Артете, нет, не о нем", - приводит слова Почеттино известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, накануне состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" (1:4). Для "Тоттенхэма" поражение от "Челси" стало первым в этом сезоне АПЛ.
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