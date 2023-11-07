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Николас Джексон рассказал, что хотел отдать пас Мудрику в моменте с третьим голом Тоттенхэма
Нападающий дал комментарий пресс-службе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Николас Джексон хотел отдать ассист на Михаила Мудрика, когда вместе с украинцем оказался перед вратарем "Тоттенхэма" Викарио.
В комментарии пресс-службе "Челси" сенегалец рассказал, что в том моменте планировал отдать передачу, но заметил, что Михаил находится в офсайде, поэтому решил завершить эпизод самостоятельно.
Забив свой третий гол, Николас побежал праздновать хет-трик с партнерами, а Михаил просто остановился на месте и не праздновал гол партнера.
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