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Николас Джексон рассказал, что хотел отдать пас Мудрику в моменте с третьим голом Тоттенхэма

Англия
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Нападающий дал комментарий пресс-службе Челси

Николас Джексон рассказал, что хотел отдать пас Мудрику в моменте с третьим голом Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Нападающий "Челси" Николас Джексон хотел отдать ассист на Михаила Мудрика, когда вместе с украинцем оказался перед вратарем "Тоттенхэма" Викарио.

В комментарии пресс-службе "Челси" сенегалец рассказал, что в том моменте планировал отдать передачу, но заметил, что Михаил находится в офсайде, поэтому решил завершить эпизод самостоятельно.

Забив свой третий гол, Николас побежал праздновать хет-трик с партнерами, а Михаил просто остановился на месте и не праздновал гол партнера.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Николас Джексон
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Источник:
chelseafc
Комментарии
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MaximSK (Киев)
07.11.2023 в 15:01
Часто в этом чемпионате Джексон, когда Мудрик находился в лучшей ситуации, не давал паса, жадничал. В этом эпизоде раз забил, значит все правильно сделал.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
07.11.2023 в 15:01
Часто в этом чемпионате Джексон, когда Мудрик находился в лучшей ситуации, не давал паса, жадничал. В этом эпизоде раз забил, значит все правильно сделал.
Ответить
0
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