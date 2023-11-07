Николас Джексон рассказал, что хотел отдать пас Мудрику в моменте с третьим голом Тоттенхэма

Нападающий "Челси" Николас Джексон хотел отдать ассист на Михаила Мудрика, когда вместе с украинцем оказался перед вратарем "Тоттенхэма" Викарио.

В комментарии пресс-службе "Челси" сенегалец рассказал, что в том моменте планировал отдать передачу, но заметил, что Михаил находится в офсайде, поэтому решил завершить эпизод самостоятельно.

Забив свой третий гол, Николас побежал праздновать хет-трик с партнерами, а Михаил просто остановился на месте и не праздновал гол партнера.