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Манчестер Юнайтед может лишиться основного полузащитника

Англия

Игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии

Манчестер Юнайтед может лишиться основного полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее зимнее трансферное окно планирует продать полузащитника Каземиро.

По данным журналиста Грэма Бэйли, бразильцем активно интересуются несколько топ-клубов Саудовской Аравии. Сам футболист не против покинуть "МЮ".

Руководство команды готово отпустить Каземиро, на покупку которого было потрачено 80 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний Каземиро отметился 1 голом в 8 матчах английской премьер-лиги.

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Каземиро Манчестер Юнайтед
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