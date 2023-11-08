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Манчестер Юнайтед может лишиться основного полузащитника
Игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее зимнее трансферное окно планирует продать полузащитника Каземиро.
По данным журналиста Грэма Бэйли, бразильцем активно интересуются несколько топ-клубов Саудовской Аравии. Сам футболист не против покинуть "МЮ".
Руководство команды готово отпустить Каземиро, на покупку которого было потрачено 80 миллионов евро.
В этом сезоне 31-летний Каземиро отметился 1 голом в 8 матчах английской премьер-лиги.
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