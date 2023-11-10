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Гол Ньюкасла в ворота Арсенала забит по правилам, решили в Независимой комиссии АПЛ

Англия

Комиссия АПЛ дала оценку голу Ньюкасла

Гол Ньюкасла в ворота Арсенала забит по правилам, решили в Независимой комиссии АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На 64-й минуте игры 11-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" - "Арсенал" (1:0) счет открыл вингер Энтони Гордон. Голевой пас записали на счет Жоэлинтона.

Бразилец во время борьбы за мяч во вратарской площадке "канониров" толкнул в спину защитника Габриэла. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл несколько минут консультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол. Смотреть повтор самостоятельно он не стал.

Также ВАР разбирался, не ушел ли мяч за пределы поля перед навесом на Жоэлинтона, и проверял, не было ли офсайда во время атаки "сорок".

Как передает ESPN, комиссия постановила, что арбитр и его видеоассистент приняли правильные решения в эпизоде с голом. Решение судейской бригады поддержали 4 из 5 экспертов.

В то же время судье следовало удалить Кая Хавертца и Бруно Гимараэса в первом тайме.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
espn
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