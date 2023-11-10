Фирмино - о Салахе и Мане: Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался сам по себе

Роберто Фирмино рассказал об отношениях между Мохамедом Салахом и Садьо Мане.

В 2019 году в конце матча с "Бернли" между футболистами "Ливерпуля" возник конфликт из-за того, что египтянин, по мнению сенегальца, не отдал передачу в нужный момент.

"Для многих эта ссора была первой, для кого-то - первой и последней. Но я знал, что это назревало еще в прошлом сезоне, 2018/19. Моя инстинктивная реакция и мой долг заключались в том, чтобы разрядить обстановку, потушить пламя водой, а не бензином.

Я очень хорошо знал этих ребят, возможно, лучше кого-либо еще. Я был на поле рядом с ними, видел их взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, видел, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в линии атаки и пожарным в такие моменты.

Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался сам по себе. Редко можно было увидеть, как они общаются, и я не уверен, что это связано с соперничеством Египта и Сенегала в африканских соревнованиях.

При этом они никогда не разрывали отношений, не переставали общаться. Они всегда действовали максимально профессионально", - сообщил Фирмино, выступающий с этого года за "Аль-Ахли" из Джидды.