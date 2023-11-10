Мэддисон из-за травмы голеностопа пропустит следующие матчи сборной Англии

Джеймс Мэддисон из-за травмы пропустит матчи сборной Англии. Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" из-за повреждения отыграл лишь первый тайм в матче 11-го тура АПЛ с "Челси" (1:4). У Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Степень ее тяжести не указана.

26-летний хавбек останется в "Тоттенхэме" на время международной паузы и пропустит матчи сборной Англии с Мальтой (17 ноября) и Северной Македонией (20 ноября) в квалификации Евро-2024.

Джеймс забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах АПЛ в этом сезоне. Читайте также Англия объявила заявку на ноябрьские матчи Евро-2024