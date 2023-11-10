  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу - тренер месяца в АПЛ третий раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу - тренер месяца в АПЛ третий раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона

Англия

Эндж Постекоглу третий раз подряд лучший в АПЛ

Постекоглу - тренер месяца в АПЛ третий раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона

Фото: twitter.com/SpursOfficial

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Эндж Постекоглу третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ. 58-летний главный тренер "Тоттенхэма" взял приз по итогам августа, сентября и октября.

Читайте также Постекоглу - о ВАР в матче с Челси: Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу

Постекоглу - первый тренер, который выиграл приз в каждом из трех первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл три из трех наград на старте сезона.

Лишь три тренера ранее получили приз три месяца подряд - Антонио Конте, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Рекорд принадлежит Пепу - он побеждал 4 раза подряд в сезоне-2017/18.

"Тоттенхэм" завершил октябрь на первом месте в таблице, став единственной командой, которая выиграла все свои матчи в этом месяце. У лондонцев три победы - над "Лутоном" (1:0), "Фулхэмом" (2:0) и "Кристал Пэлас" (2:1).

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 11.11.2023
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 11.11.2023
yellow-arrow
Стерлинг может быть дисквалифицирован за бросок постороннего предмета в фанатов Тоттенхэма
Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде