Постекоглу - тренер месяца в АПЛ третий раз подряд. Это рекорд лиги на старте карьеры и сезона

Эндж Постекоглу третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ. 58-летний главный тренер "Тоттенхэма" взял приз по итогам августа, сентября и октября.

Постекоглу - первый тренер, который выиграл приз в каждом из трех первых месяцев работы в АПЛ. Кроме того, он первым выиграл три из трех наград на старте сезона.

Лишь три тренера ранее получили приз три месяца подряд - Антонио Конте, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Рекорд принадлежит Пепу - он побеждал 4 раза подряд в сезоне-2017/18.

"Тоттенхэм" завершил октябрь на первом месте в таблице, став единственной командой, которая выиграла все свои матчи в этом месяце. У лондонцев три победы - над "Лутоном" (1:0), "Фулхэмом" (2:0) и "Кристал Пэлас" (2:1).