Гвардиола рассказал, как проходит восстановение де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника "горожан" Кевина де Брейне.

32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против "Бернли". На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.

"Кевин чувствует себя хорошо, но пока он не готов, и мы не будем форсировать его восстановление. Он пока даже не бегает. В таких случаях лучше не спешить. Следующий шаг возможен только с разрешения двух врачей и самого Кевина", — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне полузащитник провел 2 матча за "горожан", отличившись 1 голевой передачей. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.