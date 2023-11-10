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Гвардиола рассказал, как проходит восстановение де Брюйне

Англия

Футболист получил повреждение ещё на старте сезона

Гвардиола рассказал, как проходит восстановение де Брюйне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника "горожан" Кевина де Брейне.

32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против "Бернли". На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.

"Кевин чувствует себя хорошо, но пока он не готов, и мы не будем форсировать его восстановление. Он пока даже не бегает. В таких случаях лучше не спешить. Следующий шаг возможен только с разрешения двух врачей и самого Кевина", — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне полузащитник провел 2 матча за "горожан", отличившись 1 голевой передачей. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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