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Ньюкасл может усилить состав игроком Лилля

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Ньюкасл может усилить состав игроком Лилля

getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий

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"Ньюкасл" интересуется центральным защитником "Лилля" Тиагу Джало, пишет 90min.

По данным источника, клуб готов побороться за подписание 23-летнего в 2024 году. В настоящее время Джало травмировал колено. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В марте 2023 года защитник порвал переднюю крестообразную связку правого колена и перенес операцию.

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Ньюкасл
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