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Ньюкасл может усилить состав игроком Лилля
Сейчас клуб следит за игроком
getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий
"Ньюкасл" интересуется центральным защитником "Лилля" Тиагу Джало, пишет 90min.
По данным источника, клуб готов побороться за подписание 23-летнего в 2024 году. В настоящее время Джало травмировал колено. Его контракт рассчитан до лета следующего года.
В марте 2023 года защитник порвал переднюю крестообразную связку правого колена и перенес операцию.
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