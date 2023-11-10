Ньюкасл может усилить состав игроком Лилля

"Ньюкасл" интересуется центральным защитником "Лилля" Тиагу Джало, пишет 90min.

По данным источника, клуб готов побороться за подписание 23-летнего в 2024 году. В настоящее время Джало травмировал колено. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В марте 2023 года защитник порвал переднюю крестообразную связку правого колена и перенес операцию.