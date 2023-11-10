Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если бы поединок между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" проходил 2 недели назад, то прогнозы по поводу победителя были бы очевидными, учитывая мощный старт сезона от подопечных Анге Постекоглу.

Но уже сейчас, после того, как "шпоры" потеряли целый ряд основных исполнителей, шансов у "волков" значительно увеличилось. Однако смогут ли они воспользоваться этим моментом, когда у них самих отсутствует ключевой атакующий футболист в лице Педру Нету? Будет интересно узнать.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.

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