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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Обескровленные "волки" после потери Нету и еще более обескровленные "шпоры" после потери половины состава
Getty Images / Global Images Ukraine
Если бы поединок между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" проходил 2 недели назад, то прогнозы по поводу победителя были бы очевидными, учитывая мощный старт сезона от подопечных Анге Постекоглу.
Но уже сейчас, после того, как "шпоры" потеряли целый ряд основных исполнителей, шансов у "волков" значительно увеличилось. Однако смогут ли они воспользоваться этим моментом, когда у них самих отсутствует ключевой атакующий футболист в лице Педру Нету? Будет интересно узнать.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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