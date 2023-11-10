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Манчестер Юнайтед – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лучшей возможности снова выходить на победный путь может и не быть

Манчестер Юнайтед – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Посреди недели "Манчестер Юнайтед" провел очередной матч с привкусом позора в Лиге Чемпионов. На этот раз они на выезде уступили "Копенгагену" и все эксперты в очередной раз поставили под вопрос целесообразность пребывания Эрика тен Хага на тренерском мостике "красных дьяволов". Но на этот раз у них матч против "Лутон Таун", которые после выхода в АПЛ звезд с неба не хватают. Это хороший шанс одержать уверенную победу и хотя бы на некоторое время прекратить поток критики.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Лутон Таун"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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