Манчестер Юнайтед – Лутон Таун. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели "Манчестер Юнайтед" провел очередной матч с привкусом позора в Лиге Чемпионов. На этот раз они на выезде уступили "Копенгагену" и все эксперты в очередной раз поставили под вопрос целесообразность пребывания Эрика тен Хага на тренерском мостике "красных дьяволов". Но на этот раз у них матч против "Лутон Таун", которые после выхода в АПЛ звезд с неба не хватают. Это хороший шанс одержать уверенную победу и хотя бы на некоторое время прекратить поток критики.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.

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