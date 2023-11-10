Манчестер Юнайтед – Лутон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.11.23

Английская Премьер-лига, 12 тур

11 ноября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

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"Манкунианцы" наконец-то встречаются с соперником, которого можно назвать "ниже по уровню". Однако не нужно сразу сбрасывать "Лутон" со счетов. Новичок АПЛ хоть и имеет меньшие возможности, чем МЮ, однако команда слишком горда. В прошлом туре они отобрали очки у "Ливерпуля" и даже могли победить. Вполне вероятен схожий результат против более сильной команды (на бумаге) и сейчас.

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Новости Манчестер Юнайтед

Последние годы “манкунианцы” пытались точечно менять команду. Приходили новые тренеры, по несколько новых дорогостоящих игроков, каждый сезон менялся менеджмент клуба. Однако на дистанции это результата не давало. МЮ следует изменить подход к реформам, ведь они не являются результативными. Расход сумасшедших денег на посредственных игроков не сделал с "Манчестер Юнайтед" отличную команду. Сейчас у “красных дьяволов” есть хорошие индивидуальные футболисты, но никак они не являются коллективом.

В среду МЮ уступил скромному по европейским меркам "Копенгагену" в Лиге чемпионов, ведя в счете 0:2. Многое изменило довольно странное удаление Рашфорда – после этого команда вообще посыпалась. Однако факт остается фактом: третье поражение в последних четырех матчах с общим количеством пропущенных 10 голов. Текущее восьмое место в АПЛ и последнее в квартете ЛЧ. Может ли быть хуже? Конечно.

Кадры хозяев

Фундаментальный футболист в прошлом сезоне Каземиро до сих пор находится в лазарете. Ему компанию составляют Шоу, Мартинес и Маласия. Еще и Эванс из-за травмы был заменен на 15 минуте матча против “Копенгагена”.

Новости Лутона

"Шляпники" – это настоящая романтика АПЛ. Они впервые вышли в элитный дивизион и играют на стадионе, вместимость которого немного превышает 10 тысяч болельщиков. Несмотря на это у команды есть страсти и эмоции, а главное – это команда. В то же время, индивидуально сильных футболистов не так много. А с большим опытом выступлений в АПЛ только Баркли, Таунсенд и 35-летний голкипер-дублер Крул.

Но все это позволяет отбирать очки у лидеров чемпионата. В прошлом туре "Лутон" по состоянию на 90+4 минуту побеждал "Ливерпуль" и был в шаге от исторической первой домашней победы в рамках АПЛ. Только гол Диаса все испортил. Однако такой результат – это все равно потрясающе. "Лутон" действительно мало позволял "мерсисайдцам". Благодаря набранному очку команде удалось покинуть зону вылета.

Кадры гостей

У "Лутона" также есть проблемы с составом. Не могут играть Берк, Локонг, Андерсен, Поттс, Берри и Белл. Последний – уже близок к возобновлению после четырех матчей отсутствия.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лутона

Последние пять встреч хозяев

08.11. Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (ЛЧ)

04.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

01.11. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

29.10. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

24.10. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)

21.10. Ноттингем Форест – Лутон 2:2 (АПЛ)

07.10. Лутон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

03.10. Лутон – Бернли 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Лутоном и Манчестером Юнайтед

22.09.20. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

18.04.92. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:3 (Высший дивизион)

21.09.91. Манчестер Юнайтед – Лутон 5:0 (Высший дивизион)

23.03.91. Манчестер Юнайтед – Лутон 4:1 (Высший дивизион)

04.09.90. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:1 (Высший дивизион)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28 - 8 27 2 Тоттенхэм 11 8 2 1 23 - 13 26 3 Ливерпуль 11 7 3 1 24 - 10 24 4 Арсенал 11 7 3 1 23 - 9 24 5 Астон Вилла 11 7 1 3 26 - 16 22 6 Ньюкасл 11 6 2 3 27 - 11 20 7 Брайтон энд Хоув Альбион 11 5 3 3 24 - 20 18 8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12 - 16 18 9 Брентфорд 11 4 4 3 19 - 14 16 10 Челси 11 4 3 4 17 - 12 15 11 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10 - 13 15 12 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18 - 20 14 13 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12 - 15 13 14 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14 - 19 12 15 Фулхэм 11 3 3 5 9 - 17 12 16 Эвертон 11 3 2 6 11 - 15 11 17 Лутон Таун 11 1 3 7 10 - 21 6 18 Борнмут 11 1 3 7 9 - 27 6 19 Бернли 11 1 1 9 8 - 27 4 20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9 - 30 4

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лутон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Лутон от UA-Football

Если “манкунианцы” смогут выиграть, то сугубо за счет ошибок соперника и мастерства определенных своих игроков. "Лутон" на эмоциях после хорошего результата против "Ливерпуля" готов забрать очки и у кровного соперника "мерсисайдцев". По крайней мере, до перерыва их сил должно хватить. Прогноз: Первый тайм "Лутон" не проиграет (Кф 1,95).