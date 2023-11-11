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Маурисио Почеттино назвал лучшую команду в футболе

Англия

Тренер Челси назвал лучшую команду в футболе

Маурисио Почеттино назвал лучшую команду в футболе

Фото: chelseafc.com

UA-Футбол
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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился своим мнением о лучшей команде в мировом футболе.

"Считаю, что "Манчестер Сити" - лучшая команда с лучшим тренером в мире. У них одна из лучших организаций" - приводит слова Absolute Chelsea

Напомним, в текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице, а "Челси" на десятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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Комментарии
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Степан Срака
11.11.2023 в 09:06
Подивимося чи це так на клубному ЧС за півтора місяці!
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Комментарии 1
avatar
Степан Срака
11.11.2023 в 09:06
Подивимося чи це так на клубному ЧС за півтора місяці!
Ответить
0
0

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