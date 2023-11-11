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Маурисио Почеттино назвал лучшую команду в футболе
Тренер Челси назвал лучшую команду в футболе
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился своим мнением о лучшей команде в мировом футболе.
"Считаю, что "Манчестер Сити" - лучшая команда с лучшим тренером в мире. У них одна из лучших организаций" - приводит слова Absolute Chelsea
Mauricio Pochettino on Man City's domination in England:— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) November 10, 2023
"It's the reality. I don't know if it's good or bad. It's the reality. They are showing they dominate the English football. They deserve. They are the top. The team that you want to beat."
Напомним, в текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице, а "Челси" на десятом месте в турнирной таблице АПЛ.
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