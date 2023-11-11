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Вулверхэмптон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия

Шпоры проведут свой первый матч после поражения от Челси – смотреть прямую трансляцию

Вулверхэмптон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Анге Постекоглу больше не является непобедимой в этом сезоне Английской Премьер-лиги, впрочем их борьба за первую строчку на данный момент продолжается и матч против "Вулверхэмптона" является очередным испытанием "шпор" на прочность в контексте их способности реально претендовать на титул.

Чемпионат Англии, 12-й тур

11 ноября 2023. Вулверхэммптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" 14:30 "Тоттенхэм"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Вулвергемптон - Тоттенгем
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