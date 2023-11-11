Вулверхэмптон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Анге Постекоглу больше не является непобедимой в этом сезоне Английской Премьер-лиги, впрочем их борьба за первую строчку на данный момент продолжается и матч против "Вулверхэмптона" является очередным испытанием "шпор" на прочность в контексте их способности реально претендовать на титул.

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Чемпионат Англии, 12-й тур

11 ноября 2023. Вулверхэммптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" 14:30 "Тоттенхэм"

Телетрансляция – Setanta Sports