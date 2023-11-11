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Вулверхэмптон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шпоры проведут свой первый матч после поражения от Челси – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Анге Постекоглу больше не является непобедимой в этом сезоне Английской Премьер-лиги, впрочем их борьба за первую строчку на данный момент продолжается и матч против "Вулверхэмптона" является очередным испытанием "шпор" на прочность в контексте их способности реально претендовать на титул.
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Чемпионат Англии, 12-й тур
11 ноября 2023. Вулверхэммптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" 14:30 "Тоттенхэм"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Вулвергемптон - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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