Зинченко и Миколенко in da house. Арсенал – Бернли, Кристал Пэлас – Эвертон. АУДИО трансляция матчей АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединков 12-го тура Английской Премьер-лиги: "Кристал Пэлас" – "Эвертон", "Арсенал" – "Бернли".

Естественно, мы в нашей трансляции сконцентрируемся на Виталии Миколенко и Александре Зинченко. Отметятся ли украинцы результативными действиями? Оторвется ли "Эвертон" от зоны вылета еще дальше? Продолжит ли "Арсенал" победную серию в чемпионате? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский