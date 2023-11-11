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Зинченко и Миколенко in da house. Арсенал – Бернли, Кристал Пэлас – Эвертон. АУДИО трансляция матчей АПЛ
Альтернативный комментарий
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединков 12-го тура Английской Премьер-лиги: "Кристал Пэлас" – "Эвертон", "Арсенал" – "Бернли".
Естественно, мы в нашей трансляции сконцентрируемся на Виталии Миколенко и Александре Зинченко. Отметятся ли украинцы результативными действиями? Оторвется ли "Эвертон" от зоны вылета еще дальше? Продолжит ли "Арсенал" победную серию в чемпионате? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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