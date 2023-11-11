  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

Англия
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Ньюкасл Юнайтед".

Команда Ильи Забарного принимает у себя дома один из лучших коллективов первенства. "Вишни" перед стартом матча шатаются в зоне вылета, а "сороки" идут на 6-й строчке в турнирной таблице. Сможет ли "Борнмут" оформить сенсацию? Как отыграет украинский защитник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Зинченко и Миколенко in da house. Арсенал – Бернли, Кристал Пэлас – Эвертон. АУДИО трансляция матчей АПЛ
yellow-arrow
Русин в третий раз подряд выйдет в старте Сандерленда
yellow-arrow
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ньюкасл Борнмут Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде