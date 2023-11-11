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Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Ньюкасл Юнайтед".
Команда Ильи Забарного принимает у себя дома один из лучших коллективов первенства. "Вишни" перед стартом матча шатаются в зоне вылета, а "сороки" идут на 6-й строчке в турнирной таблице. Сможет ли "Борнмут" оформить сенсацию? Как отыграет украинский защитник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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