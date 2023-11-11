Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Ньюкасл Юнайтед".

Команда Ильи Забарного принимает у себя дома один из лучших коллективов первенства. "Вишни" перед стартом матча шатаются в зоне вылета, а "сороки" идут на 6-й строчке в турнирной таблице. Сможет ли "Борнмут" оформить сенсацию? Как отыграет украинский защитник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский