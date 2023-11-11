АПЛ. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1. Бешеный камбэк волков на последних минутах

Огромные кадровые потери команды Анге Постекоглу были главной темой обсуждения накануне этого матча. Не могли сыграть двое дисквалифицированных футболистов (Удоджи и Ромеро), а также двое травмированных: Маддисон и ван де Вен). У "Вулверхэмптона" среди потери выделяется только одна, но какая: травмирован главный ассистент Английской Премьер-лиги этого сезона Педру Нету. Учитывая такие предматчевые обстоятельства, ожидалась равная борьба и сама игра в принципе подобные ожидания оправдала.

"Тоттенхэму" повезло забить гол уже на третьей минуте. И не то, чтобы они не заслужили этого гола, совсем нет, просто именно такой быстрый гол - это идеальные условия, которые должны были помочь дальнейшему контролю над игрой. Красивая комбинация, во время которой Кллусевски отдал красивый пас на забегание Педро Порро, а уже после прострела от испанца мяч в ворота занес Бреннан Джонсон. Красиво, быстро и чрезвычайно четко, 0:1.

После такого старта "шпоры" сразу начали играть по счету. Это не значит, что гости забились в оборону и отстаивали победный счет как только могли, впрочем они начали куда осторожнее контролировать мяч и немного большими силами садиться в оборону во время владения мячом "волками".

Ну а "Вулверхэмптон" отвечал быстрыми атаками, которые периодически проходили через экспериментальную оборону своих соперников сегодня. Отдельно хочется сказать о Педро Порро и его игре в обороне. Вот насколько этот фланговый защитник полезен в атаке, настолько же он проваливался сзади. С его фланга регулярно проходили атаки, которые "волки" не доводили до реальной остроты, что было главной проблемой хозяев в первом тайме.

Во второй половине встречи подопечные Гари О'Нила еще активнее насели на ворота соперника и Викарио наконец пришлось хорошенько поработать. Главными инициаторами этого давления были Хван Хи Чхан, Матеус Кунья и Жан-Рикнер Белльгард. Однако у Куньи сегодня немного сбился прицел и он не воспользовался своими моментами, а Белльгарду не хватало тонкости при передачах, иногда слишком прямолинейно играл бывший футболист "Страсбура".

Несмотря на то, что мяч в основном был под контролем "волков", гости также не забывали проводить свои атаки. Особенно красивый розыгрыш мяча был на 72 минуте, когда на ударную позицию снова вывели Бреннана Джонсона, но удар от валлийца пролетел мимо ворот, после чего он попросил замену. Возможно, это еще одна травма в составе команды Постекоглу.

Но больше моментов было у ворот Викарио: сначала Марио Лемина после великолепного прохода не смог найти в штрафной Калайджича, хотя мог пробивать и сам, затем Аит-Нури в похожей ситуации также едва не нашел передачей своего партнера, впрочем Эмерсон Роял разрядил эпизод. Ну и запомнился эпизод с ударом Калайджича головой, после которого круглый полетел мимо ворот. Этот матч так и мог закончиться победой "шпор", если бы в концовке не вмешались замены Гари О'Нила.

Главный наставник "волков" бросил в атаку все, что только мог и он не прогадал. Пабло Сарабия уже в компенсированное арбитром время открылся на передачу Матеуса Куньи, первым касанием красиво укротив мяч, а вторым — прошив ближний угол Викарио. Это 1:1, но и на этом хозяева не остановились. Буквально за несколько секунд до финального свистка Марио Лемина откликнулся в штрафной площадке на передачу от того же Сарабии и ударом в дальний угол забил победный гол своей команды.

Красота и чистые эмоции. Неожиданная и очень красивая вырванная победа, которая дарит "волкам" все три очка. Благодаря этому, "Вулверхэмптон" поднимается на 12-е место, в их активе 15 очков. А что касается команды Анге Постекоглу, то они пока остаются на 2-й строчке, впрочем их могут обойти "Ливерпуль" и "Арсенал", если выиграют свои матчи.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Сарабия (90+1), Лемина (90+7) — Джонсон (3)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду (Доэрти, 66), Килман, Доусон, Тоти — Хван, Лемина, Гомеш (Сарабия, 87), Аит-Нури (Дойл, 87) — Белльгард (Калайджич, 73) — Кунья

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Дайер, Дэвис, Роял — Гойбьерг, Биссума (Ло Чельсо, 75), Сарр (Бентанкур, 63) — Кулусевски, Сон, Джонсон (Хиль, 75)

Предупреждения: Доусон (90+5), Доэрти (90+6) — Роял (45), Биссума (45+4), Бентанкур (90)