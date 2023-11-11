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Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон
Третий гол украинца в УПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник “Эвертона” Виталий Миколенко забил свой гол в сезоне, отметившись забитым мячом в матче АПЛ с “Кристал Пэлас”.
Украинский хавбек подключился к атаке своей команды, и уже на первой минуте открыл счет, замкнув головой навес Джека Харрисона.
It's a day for early goals!— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 11, 2023
Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT
В прошлом туре Миколенко забил свой первым мяч в сезоне, поразив ворота “Брайтона”.
Болельщики “Эвертона” не успели долго насладиться голом украинца в игре с “Кристал Пэлас”. Команда Роя Ходжсона сравняла счет на третьей минуте после пенальти.
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