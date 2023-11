Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон

Защитник “Эвертона” Виталий Миколенко забил свой гол в сезоне, отметившись забитым мячом в матче АПЛ с “Кристал Пэлас”.

Украинский хавбек подключился к атаке своей команды, и уже на первой минуте открыл счет, замкнув головой навес Джека Харрисона.

It's a day for early goals!



Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT