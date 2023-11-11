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Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон

Англия
Обновлено

Третий гол украинца в УПЛ

Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
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Защитник “Эвертона” Виталий Миколенко забил свой гол в сезоне, отметившись забитым мячом в матче АПЛ с “Кристал Пэлас”.

Украинский хавбек подключился к атаке своей команды, и уже на первой минуте открыл счет, замкнув головой навес Джека Харрисона.

В прошлом туре Миколенко забил свой первым мяч в сезоне, поразив ворота “Брайтона”.

Болельщики “Эвертона” не успели долго насладиться голом украинца в игре с “Кристал Пэлас”. Команда Роя Ходжсона сравняла счет на третьей минуте после пенальти.

За ходом матча "Кристал Пелас" – "Эвертон" ви можете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.11.2023 в 18:22
Українці роблять погоду!)
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Комментарии 9
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.11.2023 в 18:22
Українці роблять погоду!)
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.11.2023 в 18:22
Українці роблять погоду!)
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.11.2023 в 17:33
Помогут ли голы Миколенко не вылетить Эвертону в первый дивизион? Вот в чем вопрос...
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0
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:37
там є кому вилітали- лутон, бьорнлі .. це не минулий сезон, де боролися Лідс та лестер
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0
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Romerik (YNWA)
11.11.2023 в 17:32
Перед італійцями тьху тьху, в наших в більшості супер форма. Головне щоб всі без травм
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2
0
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:38
тьфу тьфу тук тук
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2
0
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:14
хочу це бачити де подивитися?!Другий вікенд поспіль у Європі український тиждень)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.11.2023 в 17:28
BelN Sport 6 . Правда арабікою ляпотять , якщо напрягає можна без звуку .
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:38
дякую
 
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