Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон

Защитник “Эвертона” Виталий Миколенко забил свой гол в сезоне, отметившись забитым мячом в матче АПЛ с “Кристал Пэлас”.

Украинский хавбек подключился к атаке своей команды, и уже на первой минуте открыл счет, замкнув головой навес Джека Харрисона.

It's a day for early goals!



Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 11, 2023

В прошлом туре Миколенко забил свой первым мяч в сезоне, поразив ворота “Брайтона”.

Болельщики “Эвертона” не успели долго насладиться голом украинца в игре с “Кристал Пэлас”. Команда Роя Ходжсона сравняла счет на третьей минуте после пенальти.

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