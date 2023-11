АПЛ. Арсенал – Бернли 3:1. Зинченко возвращается в основу и помогает канонирам победить

Событийный и голевой поединок: четыре гола, удаление и даже мимолетная искра интриги. Великолепные 90+ минут от Зинченко. Украинец вернулся в основу и напомнил о своей важности абсолютно всем: Артете и его тренерскому штабу, болельщикам "Арсенала" и простым футбольным обывателям. Отдал предассист на первый гол, красиво забил сам, играл смело и технично, заводил фанатов на "Эмирейтс" и подбадривал партнеров. К слову, один из его конкурентов, а именно Томиясу, вышел на правом фланге обороны – Тахекиро провел и близко не такой уверенный матч.

"Арсенал" контролировал мяч весь первый тайм и, в целом, логично забил в раздевалку, правда, до этого по опасным моментам у хозяев было равенство с "Бернли". Можно вспомнить сольный проход и мощный удар в исполнении Амдуни, отбитый голкипером, а также эпизод, в котором Салиба неаккуратно скинул мяч назад, Зинченко проиграл Гудмундссону в скорости, и Райе вновь пришлось выручать.

"Канониры" до перерыва тоже дважды заставили трудиться вратаря команды соперника. Сака ткнул в суматохе, Траффорд перевел в перекладину. Троссард опасно выстрелил с левой ноги из-за пределов штрафной – Джеймс перевел на корнер. И все равно Леандро своего добился: Зинченко навесил, Сака выиграл воздух и скинул головой на штангу, где бельгиец ценой столкновения с голкипером таки протолкнул снаряд в сетку.

Leo's goal has us ahead at the break ???? pic.twitter.com/nVaqF6w98I — Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023

Второй тайм сразу же стартовал с рейда к воротам "Арсенала" в исполнении Колеошо – на кураже Лука проскочил трех оппонентов и даже Райю, но дальше у него закончилось поле. Впрочем, уже в следующей атаке "Бернли", позиционной, на секундочку (!), именно Колеошо в нужный момент ускорился, обошел без фола Томиясу и запустил мяч в штрафную, откуда с отскоками и рикошетами сфера прилетела в аккурат под удар Браунхиллу. Джон завершил 358-минутную сухую серию лондонцев на "Эмирейтс".

Тем не менее, "Арсенал" мгновенно ответил. Рьяно отреагировал на пропущенный Габриэл Мартинелли. Бразилец продрался, с носка пробил в голкипера, заработал корнер, а затем Троссард с углового навесил точно на голову Салиба. Добил "Бернли" Зинченко. На 74-й минуте Александр быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Все тот же Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резанным ударом слету вколотил снаряд в ворота.

Heading us back into the lead ???? pic.twitter.com/C493h6jQbB — Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023

Под занавес поединка болельщики увидели немного крови. Фабиу Виейра, заменивший неудачного отыгравшего матч Кая Хавертца, сам нехило напортачил. Португалец на ровном месте залетел шипами в колено Браунхиллу – прямая красная. Затем по голове во время подачи в штрафную "Арсенала" получил Жоржиньо, итальянец заработал рассечение. Впрочем, что Браунхилл, что Жоржиньо обошлись легким испугом, без серьезных травм.

"Арсенал" сравнялся по очкам с "Манчестер Сити", отстает от "горожан" лишь по разнице голов, но подопечные Пепа еще не сыграли матч 12-го тура. "Бернли" по итогам уик-энда может поменяться местами с "Шеффилд Юнайтед" и оказаться на дне таблицы.

Job done ✅



Our match report from this afternoon's 3-1 win at Emirates Stadium ???? — Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" – "Бернли" 3:1

Голы: Троссард (45+1), Салиба (57), Зинченко (74) – Браунхилл (54)

"Арсенал": Райя – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Хавертц (Виейра, 59), Жоржиньо, Райс – Сака (Нельсон, 81), Троссард (Нкетиа, 81), Мартинелли (Кивер, 89)

"Бернли": Траффорд – Да Силва (Одобер, 88), О'Ши, Байер, Тейлор – Гудмундссон, Берге, Браунхилл (Обафеми, 85), Колеошо (Ларсен, 80) – Амдуни (Рэмзи, 80), Родригес

Предупреждение: Гудмундссон (90+3)

Удаление: Фабиу Виейра (83)