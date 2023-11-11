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Гол Миколенко стал самым быстрым в сезоне АПЛ 2023/24

Англия
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Гол Миколенко стал самым быстрым в сезоне АПЛ 2023/24

Фото: twitter.com/Everton

UA-Футбол
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Виталий Миколенко отличился за "Эвертон" в ворота "Кристал Пэлас". Этот гол стал самым быстрым в АПЛ в этом сезоне.

Виталию понадобилось лишь 54 секунды.

К слову, этот гол, также, стал для Миколенко вторым подряд в чемпионате. В прошлом туре он помог "Эвертону" сыграть вничью с "Брайтоном" (1:1).

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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1 голосов
Источник:
Opta Analyst
Комментарии
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:41
переписав історію, браво, козаче!
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:41
переписав історію, браво, козаче!
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Andrumas (Düsseldorf)
11.11.2023 в 17:40
Не останавливайте эту машину минимум до конца ноября!:)
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