Гол Миколенко стал самым быстрым в сезоне АПЛ 2023/24

Виталий Миколенко отличился за "Эвертон" в ворота "Кристал Пэлас". Этот гол стал самым быстрым в АПЛ в этом сезоне.

Виталию понадобилось лишь 54 секунды.

К слову, этот гол, также, стал для Миколенко вторым подряд в чемпионате. В прошлом туре он помог "Эвертону" сыграть вничью с "Брайтоном" (1:1).

Two in two for Myko now! ???????? pic.twitter.com/bcwlj1HD0h