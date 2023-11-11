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Гол Миколенко стал самым быстрым в сезоне АПЛ 2023/24
Даже минуты не прошло
Фото: twitter.com/Everton
Виталий Миколенко отличился за "Эвертон" в ворота "Кристал Пэлас". Этот гол стал самым быстрым в АПЛ в этом сезоне.
Виталию понадобилось лишь 54 секунды.
К слову, этот гол, также, стал для Миколенко вторым подряд в чемпионате. В прошлом туре он помог "Эвертону" сыграть вничью с "Брайтоном" (1:1).
Two in two for Myko now! ???????? pic.twitter.com/bcwlj1HD0h— Everton (@Everton) November 11, 2023
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11.11.2023 в 17:41
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